Fază de generic pe finalul primei reprize! Dennis Man a dublat avantajul tricolorilor cu Cipru

Cristi Chivu a fost numit oficial antrenorul lui Inter şi a primit o veste bună şi din partea bookmakerilor, care o consideră pe echipa de pe Meazza principala favorită la câştigarea titlului, în sezonul viitor. Asta după ce finalista Ligii Campionilor a fost la un pas de a-şi apăra Scudetto şi în stagiunea recent încheiată, […]