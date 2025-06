Premieră la Opera Iași: operă compusă de Mozart la doar 12 ani!

10:50

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care se modifică regimul materiilor explozive. Prin această reglementare se va restricționa achiziția de materiale pirotehnice, cu excepția celor care dețin autorizații legale. Vedeți și Comisia Europeană ne amenință cu sancțiuni Drept urmare, pentru Revelion românii vor putea organiza un foc de artificii doar dacă apelează la o [...]