Ionuț Radu, mesaj uriaş după ce a semnat cu Celta Vigo! Ce le-a transmis fanilor: “De când aşteptam”

Cristi Chivu a dat lovitura carierei. După ce a salvat-o pe parma de la retrogradare, antrenorul român a fost instalat la Inter Milano. Asta după ce fosta campioană a Italiei a rămas fără Simone Inzaghi, plecat după dezastrul din finala Champions League, scor 0-5, cu PSG. Cristi Chivu a fost atacat fără milă de impresarul […]