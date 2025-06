Dan Petrescu a cerut un jucător la CFR Cluj! Ținta antrenorului pentru perioada de mercato

20:00

Olimpiu Moruţan a câştigat un proces crucial cu fosta sa echipă, Ankaragucu. Jucătorul român avea de primit o sumă uriaşă de la turci, iar cei de la FIFA i-au dat dreptate. Mai exact, fostul fotbalist al celor de la FCSB va trebui să primească 555.000 de euro. Olimpiu Moruţan se afla în litigiu cu fosta lui