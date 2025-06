Eșec major la marea decarbonizare. Companiile, ”mituite” cu stimulente fiscale pentru electrificarea transporturilor

13:50

Un avion Air India cu peste 240 de pasageri la bord s-a prăbușit joi, 12 iunie, la scurt timp după decolare, pe un aeroport din vestul Indiei. Aeronava avea ca destinație Londra. Până la acest moment, autoritățile nu au făcut nicio declarație cu privire la numărul victimelor accidentului. Imagini surprinse de presa locală au arătat […] The post VIDEO. Un avion cu peste 240 de oameni la bord s-a prăbușit în India/ Din ce țări sunt pasagerii first appeared on Ziarul National.