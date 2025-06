Macron nu crede că Putin poate fi and #8222;un mediator and #8221; în conflictul dintre Israel şi Iran

00:00

* Bitwise: and #8221;Bitcoin poate depăşi 200.000 de dolari până la sfârşitul anului and #8221;* Bernstein: and #8221;Activitatea financiară pe blockchain evoluează de la and #171;meme-uri pentru retail and #187; la infrastructură financiară pentru pieţele de capital, plăţi şi fintech-uri de nouă generaţie and #8221;* Standard Chartered: and #8221;Bitcoin va ajunge să se maturizeze şi să devină o clasă principală de active până la sfârşitul deceniului and #8221;* Laureatul Nobel Paul Krugma: and #8221;Bitcoin rămâne din punct de vedere economic; câteva excepţii sunt spălarea de bani şi şantajul and #8221;