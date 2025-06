“Doar eu sunt vinovat!” Lando Norris reacţionează după gafa din Canada. A pierdut teren în lupta pentru titlu

13:50

După ce a aflat că va avea un nou antrenor la Tottenham, pe danezul Thomas Frank, Radu Drăguşin va avea şi un nou coleg de echipă. După o jumătate de sezon de împrumut, Mathys Tel a semnat un contract definitiv cu Tottenham. Atacantul francez a părăsit Bayern Munchen şi a semnat un contract pe şase […]