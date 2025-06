Mircea Rednic, aproape de a semna un nou contract! Antrenorul român, pe lista unei echipe mari din Europa

15:40

Mihai Stoichiţă a oferit un verdict despre viitorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Directorul tehnic din cadrul FRF a transmis ferm faptul că nu se pune problema ca selecţionerul să plece de pe banca României. Mihai Stoichiţă a dezvăluit că la vârsta de 79 de ani, Mircea Lucescu are foarte multă energie şi vrea […] The post Mihai Stoichiţă, verdict despre viitorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “Să încheiem acest subiect” appeared first on Antena Sport.