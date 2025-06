Iranul se pregătește pentru retragerea din Tratatul de Neproliferare Nucleară

11:50

În septembrie vor avea loc alegeri parlamentare în R.Moldova. Cetățenii își vor alege reprezentanții în Parlament și vor decide cui încredințează, pentru următorii ani, puterea de a forma un guvern care să administreze statul și să guverneze. „Votul din acest an este unul mai special. Am putea spune că nu este neapărat un vot care […]