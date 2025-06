Cristi Chivu le permite jucătorilor lui Inter să îl strige pe numele mic: “Nu e o problemă pentru mine”

19:30

Fostul pilot de Formula 1 Robert Kubica a câştigat cursa de 24 de ore de la Le Mans cu o maşină Ferrari înscrisă în cursă în regim privat, relatează BBC. Maşina cu numărul 83 AF Corse Ferrari 499P a trecut linia de sosire cu 14,084 secunde înaintea maşinii cu numărul şase Porsche 963 a francezului […] The post Ferrari a câştigat cursa de 24 de ore de la Le Mans pentru al treilea an la rând appeared first on Antena Sport.