Intervenție complexă în zona Praid. ANAR lucrează cu zece motopompe pentru reducerea salinității apei din aval după ce salina a fost inundată (Video)

Pacienții din ţara noastră pot primi medicamentele inovatoare de care au nevoie abia după 460 de zile, în medie, de la momentul în care au fost aprobate pentru compensare de către Agenţia Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Aceasta este una dintre concluziile studiului „Delayed Access to Innovative Medicines în România: A Comprehensive Analysis of the Reimbursement Processes”, realizat de o echipă de cercetători în sănătate publică de la Novartis România și publicat luna trecută în revista internațională „Frontiers in Public Health”.