UE recunoaşte lacunele din reţeaua energetică

Ţările din Uniunea Europeană au recunoscut luni că există încă and #39;importante lacune în interconexiunile energetice and #39;, în pofida avansurilor înregistrate în ultimii ani, o realitate care and #39;pune în pericol atingerea obiectivelor blocului comunitar de a construi o adevărată uniune energetică and #39;.

