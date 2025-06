Jurnal Antena Sport | Fraţii Luca şi Delia fac senzaţie în competiţiile de triatlon

09:00

Cristi Chivu are misiunea de a reface Inter înaintea noului sezon, după o stagiune în care nerazzurrii au luptat pe trei fronturi, până aproape de final, ratând însă toate trofeele. Dar pe de altă parte, antrenorul de 44 de ani ar putea primi o lovitură importantă cu puţin timp după ce a venit la conducerea […]