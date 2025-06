UPDATE - Incendiu puternic la un complex de depozite, în municipiul Galaţi/ A fost emis mesaj RO-Alert - FOTO, VIDEO

18:20

În urmă cu un an, Israelul avea mult de furcă - era blocat în Gaza, înconjurat de inamici susţinuţi de Iran şi se afla sub presiunea Washingtonului de a opri luptele. Acum, Israelul remodelează Orientul Mijlociu în propriile condiţii şi obligă administraţia Trump să ţină pasul în timp ce liderii israelieni intensifică atacurile împotriva Iranului. Atacurile forţează schimbarea planului SUA pentru un acord diplomatic cu Iranul şi eforturile de a se desprinde de regiune. Acţiunile Israelului ar putea bulversa pieţele globale, ar putea remodela geopolitica şi ar putea atrage SUA într-o conflagraţie regională, scrie The Wall Street Journal (WSJ).