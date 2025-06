Creşteri la BVB, în ciuda confruntărilor din Orientul Mijlociu

00:00

Mii de localnici au ieşit în stradă, în capitala insulei Mallorca, pentru a protesta faţă de impactul negativ al turismului de masă asupra vieţii cotidiene, în cadrul unei manifestaţii organizate sub sloganul and #8222;Less Tourism, More Life and #8221; ( and #8222;Mai puţin turism, mai multă viaţă and #8221;), relatează DPA.