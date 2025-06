Gigi Becali, înainte să afle primul adversar al FCSB din Liga Campionilor: “Îi spulberăm pe toţi”

12:30

După un sezon ratat în care a pierdut titlul cu 4 etape înainte de final, dar a fost eliminat şi din Cupa României, în semifinale, Mirel Rădoi a spus clar. Dacă nu câştigă anul viitor titlul cu Universitatea Craiova pleacă de la echipă. Oltenii sunt gata de un nou transfer tare. Tudor Băluţă e aproape […]