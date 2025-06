Cine îi va lua locul lui Cristi Chivu la Parma. Numele surpriză anunţat de către italieni

14:50

Mirel Rădoi face o nouă mutare tare pe piaţa transferurilor. Unul dintre cei mai doriţi jucători în această vară s-a înţeles cu clubul şi e aproape de a reveni la Universitatea Craiova. Fotbalistul tocmai plecase de la echipa olteană, dar nu s-a adaptat la noua sa formaţie. Mirel Rădoi bifează mutare după mutare pentru a […]