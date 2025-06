Un fost coleg al lui Cristi Chivu nu are dubii! Ce spune despre numirea românului la Inter: “Nu te menajează”

16:40

Rapid vrea să transfere un jucător din naţionala U21, după EURO 2025. Dan Şucu vrea să-l readucă în Giuleşti pe Rareş Ilie. Mijlocaşul de 22 de ani are viitorul incert, deoarece şi-a încheiat împrumutul la Catanzaro. Ilie se va întoarce în lotul lui Nice, însă sunt şanse mici să fie păstrat pentru sezonul viitor. Rapid […] The post Rapid vrea să transfere un jucător de naţională, după EURO 2025. Pe cine vrea Dan Şucu în Giuleşti appeared first on Antena Sport.