Trump cere Iranului „capitulare necondiționată” și afirmă că ayatollahul Ali Khamenei este „o țintă ușoară”: Nu îl vom ucide, cel puțin deocamdată

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o nouă convorbire cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, cu privire la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, prilej cu care a reiterat sprijinul UE față de pace, stabilitate și eforturile diplomatice „care conduc la detensionarea situației". „Urmărim cu profundă îngrijorare evoluțiile din Orientul Mijlociu. Am reiterat angajamentul […]