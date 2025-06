Scandal cât Casa Albă între Trump și Gabbard: Șefa Serviciilor Secrete îl pune la colț pe președintele SUA VIDEO

15:20

O manifestație intitulată „Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puțin” are loc miercuri, 18 iunie, la sediului Guvernului României, și are ca scop prevenirea violenței împotriva femeilor. Evenimentul are loc după ce două crime odioase în doar două săptămâni au fost comise de parteneri care puteau fi opriți. „Ne şochează pasivitatea instituţiilor statului care ar trebui să ne protejeze şi să prevină violenţa şi femicidul”, transmit organizatorii ...