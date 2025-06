USR Cluj și-a ales noua conducere – Deputata Oana Murariu, realeasă președinte

14:20

Jazz in the Park 13 – a daytime festival – a fost o ediție cu mult soare, la propriu și la figurat. Primul festival al verii a deschis sezonul cu trei zile pline de muzică bună, momente de suflet, tihnă și mesaje care contează. Cei peste 20.000 de participanți au trăit o experiență completă în […] The post VIDEO Jazz in the Park a dat startul verii cu peste 20.000 de participanți în Parcul Etnografic appeared first on ViaClujTV.