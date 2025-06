“Mergi la Legia?” Ianis Hagi, anunţ despre viitorul său, după ce a ajuns primul pe lista lui Edi Iordănescu

11:10

Clubul englez de fotbal Manchester City a fost de acord să plătească o amendă de un milion de lire sterline (1,17 milioane de euro), pentru întârzierea repetată a începerii meciurilor sau a a reprizei secunde, scrie EFE. Aceasta este a doua amendă pe care City a fost nevoit s-o plătească din acest motiv, după ce […] The post Manchester City, bună de plată! Motivul incredibil pentru care “cetăţenii” au fost amendaţi cu un milion de lire appeared first on Antena Sport.