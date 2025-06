Alexandru Musi, asaltat de fanii lui Dinamo. Ce i-a cântat galeria jucătorului transferat de la FCSB

14:00

Jannik Sinner este invitatul lui Andrea Bocceli în cea mai nouă piesă lansată de cunoscutul cântăreţ italian. Liderul mondial apare în videoclipul tenorului şi deşi nu cântă propriu-zis, transmite câteva mesaje cu un impact extrem de mare, care acompaniază vocea compatriotului său. Piesa lansată de Andrea Bocelli în care apare campionul de la Australian Open […]