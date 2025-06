Anunțul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică despre nivelul de radiații în zona Iranului

12:50

România nu are nicio dependență de Rusia în domeniul petrolului, al gazului natural și al energiei nucleare, spune ministrul Energiei, Sebastian Burduja. ”Dragi români, de la începerea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am avut ca obiectiv să eliminăm cât mai repede orice dependență în domeniul energetic de Rusia și să nu alimentăm eforturile […] Articolul Burduja: România nu are nicio dependenţă de Rusia în domeniul petrolului, gazului natural și energiei nucleare apare prima dată în PS News.