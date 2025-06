Simion iar a mintit. Jandarmeria Bucuresti anunta ca nu a folosit deloc gaze lacrimogene contra AUR-istilor din Piata Victoriei

14:40

Atacuri cu rachete balistice iraniene au ranit zeci de persoane in Israel, duminica dimineata, in timp ce aproape 30 de proiectile au vizat tara, provocand distrugeri extinse in zone rezidentiale din Tel Aviv si orasul central Ness Ziona. Un interceptor al apararii aeriene israeliene a suferit o defectiune si a cazut in orasul nordic Haifa,...