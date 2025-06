DHL Express, parteneriat cu PayPoint

15:50

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au acordat, pentru al 15-lea an consecutiv, Premiile Mentor pentru excelență în educație, în semn de recunoștință profesorilor pentru valoarea adăugată în societate și rezultatele activității didactice. Au fost laureați zece profesori și antrenori de excepție din toată țara, care au descoperit și susținut tineri talentați și care au […]