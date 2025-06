„Manevră de amatori”. China acuză CIA că încearcă să facă recrutări pe reţelele de socializare

15:30

1. Am auzit că iar vor fi răsucite manualele de istorie. Se întâmplă cam din două în două generații. Toată istoria învățată la școală este despre vinovați. Ceaușescu, de pildă, își alesese cinci – șase eroi, iar restul erau vinovați. În noile manuale, va scăpa neterfelită doar perioada interbelică. Ce avea în plus perioada interbelică? […] The post Fotbaliștii, Litoralul si Brâulețul first appeared on Ziarul National.