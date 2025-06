Victorie pentru pasageri: UE interzice companiilor aeriene să taxeze bagajele de mână

12:30

Canicula se intensifică miercuri şi joi, iar meteorologii au emis trei noi alerte de căldură. Astfel, miercuri, aproape toată țara este sub avertizare de tip cod galben. Iar joi avem şi cod galben și cod portocaliu de caniculă. Miercuri, avem primul cod galben. Valul de căldură se va manifesta în majoritatea zonelor țării. Va fi …