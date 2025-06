Printul exilat al Iranului nu se lasa: Le cere iranienilor sa rastoarne regimul

12:50

Averea celor 3.000 de miliardari ai lumii a crescut cu 6,5 trilioane de dolari in termeni reali in ultimul deceniu, potrivit Oxfam, echivalentul a 14,6% din productia globala, relateaza The Guardian. In total, cei mai bogati 1% din populatia lumii a castigat cel putin 33,9 trilioane de dolari in termeni reali, ceea ce, potrivit organizatiei...