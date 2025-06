Un suporter al U Cluj a agresat o mamă în Parcul Rozelor, în fața fetiței ei

14:30

Anual, pe 24 iunie, creştinii ortodocşi, dar și cei catolici de ambele rituri sărbătoresc Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. În popor, sărbătoarea este cunoscută sub numele Drăgaică sau Sânziene. Sărbătorii îi sunt specifice numeroase tradiții și superstiții pe care mulți români încă le respectă pentru a le merge bine și a fi feriți de cele rele. […] The post Sânziene 2025 – Superstiții și obiceiuri: Ce trebuie să facă fetele nemăritate pentru a afla când se căsătoresc appeared first on ViaClujTV.