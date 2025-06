Ce salariu încasa Tamila Cristescu ca agent consular la New York și ce chirie își putea permite

După rechemarea Tamilei Cristescu în țară, agenta consulară de la New York concediată de șefa diplomației, Oana Țoiu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a dezvăluit duminică, 29 iunie, și ce salariu primea fiica politicianului PSD Radu Cristescu. Ea a ajuns la Consulatul General al României din New York în 2022, după doar o lună de muncă […] Articolul Ce salariu încasa Tamila Cristescu ca agent consular la New York și ce chirie își putea permite apare prima dată în PS News.

