Trump va semna un ordin executiv prin care va pune capăt sancțiunilor SUA împotriva Siriei

Premieră greu de gestionat în sistemul din sănătate din România într-un an cu măsuri crunte de austeritate. Pentru prima dată, anul acesta, chetuielile cu veniturile medicilor sunt mai mari decât cele pentru servicii medicale. Mai exact, statul are nevoie de 15 miliarde de lei pentru servicii și de peste 16 miliarde pentru salarii. Totul, în contexul în care lefurile sunt calculate și la numărul de paturi din spital, iar date oficiale obținute de Digi24 arată că în medie sunt ocupate sub 55%. Concret, România are mii de paturi goale în spitale pentru care plătește salarii ca în unitățile supraaglomerate. Am mers în două dintre spitalele cu cel mai mic număr de pacienți internați și vedem cum arată un sistem care plătește liniștea în locul performanței.