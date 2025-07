VIDEO Protestul capătă amploare la Ministerul Finanțelor: Ministrul Nazare a ieșit pe hol să discute cu oamenii

10:20

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni seară, la Antena 3, că, indiferent de măsurile care se iau în alte domenii, el a cerut să nu fie daţi afară oameni din educaţie şi cercetare şi nici să nu scadă salariile. „Premierul are demisia mea pe masă”, a transmis ministrul. „Eu am spus foarte clar, iar […] Articolul Daniel David: Premierul are demisia mea pe masă apare prima dată în PS News.