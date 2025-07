Clasamentul mondial al progresului social. Pe ce loc se află România

12:30

Primarii care fac vacanțe de lux la mare din banii contribuabililor. „Training de implementare a proiectelor PNRR” la hotel all inclusive cu piscină și teatru de vară, deși primăria nu are niciun astfel de proiect Primarii au mână largă atunci când vine vorba de cheltuirea banilor publici, dar să nu credeți că fac acest lucru […] Articolul Primari care își fac vacanța la mare sub „umbrela” trainingului PNRR, deși nu au în lucru proiecte cu fonduri europene apare prima dată în PS News.