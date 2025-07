TEST de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 13 – 9 = 16 într-o egalitate corectă

15:50

Autoritățile judiciare americane au anunțat, luni, arestarea unei persoane și o serie de acuzații în legătură cu destructurarea unei rețele care oferea finanțare sub acoperire Coreei de Nord prin furnizarea de servicii de asistență informatică. Zhenxing Wang, cetățean american cu sediul la New Jersey, a fost arestat și pus sub acuzare în acest caz în […]