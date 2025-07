“Nu îmi plac mincinoşii!” Roland Niczuly i-a dat replica lui Laszlo Dioszegi şi îl acuză: “Vrea să mă umilească”

16:00

FCSB a învins-o pe Utrecht, cu 3-1, dar a primit o reală lovitură pe finalul primei reprize. Ionuţ Cercel (18 ani) s-a accidentat şi a fost imediat înlocuit de Elias Charalambous. În minutul 42, Cercel s-a întins pe gazon şi a primit îngrijiri medicale. Asta fără să fi intrat în niciun contact cu un adversar.