ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Revenirea băncilor europene scrie istorie la bursă. Performanța depășește așteptările și lasă în urmă sectorul american

17:40

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) adresează o atenționare fermă tuturor operatorilor licențiați Clasa a II-a, în […] The post Avertisment ONJN: Facilitarea, sub orice formă, a operării jocurilor de noroc ilegale reprezintă o faptă gravă, sancționabilă din punct de vedere penal appeared first on Financial Intelligence.