Informații confidențiale scoase pe stick din instituția care face spitale regionale, dirijată de un fost șef SRI și un fost lider în Partidul Socialist

Fostul ministru de Finanțe a transmis pe 13 iunie, după investigația Snoop, că va returna Mercedesul GLE 450 la firma de la care „a închiriat-o". Doar că firma are sediul în casa pe care Adrian Câciu a deținut-o împreună cu fosta sa soție. Jurnaliștii Snoop l-au surprins, alături de familie, plecând la mare cu aceeași mașină. În acte, Câciu e divorțat din 2010, iar toate bunurile i-au fost „înstrăinate" fostei soții. Astfel că, azi, declarația lui de avere este aproape goală.