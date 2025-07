Restricții pe Podul Giurgiu – Ruse începând de vineri din cauza caniculei. Ce spun polițiștii

12:50

În 2024, București rămâne printre cele mai slab remunerate piețe din lume pentru inginerii software, cu un nivel al salariilor care plasează capitala României sub marile centre tehnologice din India, precum Bengaluru sau Delhi. În Europa, doar Budapesta stă mai prost, potrivit celui mai recent raport CBRE Global Tech Talent. Salariile globale ale inginerilor software […] Articolul Graficul veniturilor din IT. Cei din București, plătiți sub colegii din India și penultimii din Europa apare prima dată în PS News.