VIDEO: Liniuță de 2.000 CP! Duel între Ferrari SF90 și un BMW M3 Touring modificat de 1.000 CP

Automarket a fost singura publicație din România care a participat la evenimentul Lamborghini Day din Munchen, Germania.Cu această ocazie, am avut prilejul să descoperim marca din Sant'Agata Bolognese prin intermediul unor ateliere axate pe diverse departamente, am condus noul Urus SE, cel mai puternic Urus de serie, și am aflat informații direct de la sursă. De la oamenii care se află la cârma uneia dintre cele mai cunoscute și iubite mărci auto din lume.Despre...