UE, împărțită între concesii rapide și rezistență dură în negocierile cu SUA. Timpul se scurge, iar miza e uriașă

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek a învins-o în două seturi, 6-2, 6-3, pe americanca Danielle Collins (locul 54 WTA), sâmbătă, și s-a calificat în optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, în timp ce Barbora Krejcikova (Cehia), deținătoarea trofeului, a fost eliminată. Swiatek, aflată în prezent pe locul al …