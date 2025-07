“De ce tenismenii ajung la depresie?”. Novak Djokovic, discurs profund despre problematica din “sportul alb”

16:40

Italianul Francesco Farioli este noul antrenor al echipei FC Porto, a anunţat, duminică, gruparea portugheză. Italianul a semnat un contract pe două sezoane cu FC Porto. Campionatul Portugaliei, Liga Portugal, se vede în România în AntenaPLAY. Sezonul trecut, FC Porto a terminat campionatul pe locul 3, în spatele campioanei Sporting şi în spatele Benficăi, care […]