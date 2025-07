ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 4 august

15:20

Festivalul de muzică clasică Classics for Pleasure revine în perioada 9-13 iulie 2025, la Sibiu, cu cea de-a XV-a ediție, desfășurată sub tema The Next Crescendo – o celebrare a noii generații de muzicieni. Evenimentul aduce împreună artiști consacrați și tinere talente promițătoare, într-un dialog viu între tradiție și inovație.