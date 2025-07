Termoficare | Peste 700 de blocuri fără apă caldă. Remedierea, cel mai târziu pe 11 iulie

20:00

Temperatura scade ușor sâmbătă, astfel încât codul portocaliu de caniculă, sub care se află vineri Capitala, se transformă în cod galben. Disconfortul termic rămâne ridicat, avertizează meteorologii. Avertizarea este valabilă în intervalul 5 iulie, ora 10:00 – 6 iulie, ora 10:00. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime […] The post METEO | Temperatura scade ușor sâmbătă. Maxime de 37 de grade appeared first on Buletin de București.