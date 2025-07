Dacă mai vorbește despre pensiile speciale, Bolojan va reforma Băile Felix

23:10

Pierderile anumitor documente impun publicarea oficială a anunțului pentru anularea actului original și obținerea duplicatului. Există două canale principale de informare publică, fiecare aplicabilă unor categorii specifice de documente. 1. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a Obligatoriu pentru: Diplome și acte de studii (bacalaureat, licență, master, doctorat) – înainte de emiterea duplicatului. Carnet de […]