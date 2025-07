Alege ce citești

14:00

Fostul candidat la prezidențiale, care spera să îi fie ridicată măsura controlului judiciar dispusă în cazul său pe final de lună februarie, a aflat luni, 7 iulie, decizia Judecătoriei Sectorului 1. Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 a decis, luni, menținerea măsurii în […] The post Judecătoria a decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar first appeared on Ziarul National.