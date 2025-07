Rezultatele la examenul de Definitivat vor fi publicate săptămâna viitoare. „Numărul celor promovați va fi în scădere”

09:10

Primarul Sectorului 4 a anunțat că a fost actualizată lista de melodii de la fântâna arteziană muzicală din Parcul Tudor Arghezi. „A venit vara, suntem în anul 2025. Ați cerut să schimbăm playlistul de la fântâna din parcul Tudor Arghezi. Am făcut-o, am pus melodiile pe care le-ați solicitat”, a transmis Daniel Băluță, pe Tik-tok. […] The post Sector 4 | Listă nou de melodii la fântâna muzicală din parcul Tudor Arghezi appeared first on Buletin de București.