Programul nuclear iranian întârziat “cu siguranţă câteva luni” (spionajul francez)

12:20

Schimbările climatice ar putea perturba producția de semiconductori, deoarece cuprul, utilizat pentru crearea circuitelor, se confruntă cu perturbări […] The post O treime (32%) din aprovizionarea cu semiconductori estimată la 1 trilion de dolari ar putea fi pusă în pericol în următorul deceniu; Cuprul, utilizat pentru crearea circuitelor, se confruntă cu perturbări cauzate de condiții meteorologice (PwC) appeared first on Financial Intelligence.