Comunicat de presă Dis Cal Reti SRL

15:30

În ultimele luni, diplomații europeni și-au intensificat plângerile cu privire la supracapacitatea industrială chineză, temându-se că piețele lor vor fi inundate de produse ieftine. Cu toate acestea, președintele Xi Jinping este acum cel care și-a semnalat nemulțumirea cu privire la deflația prețurilor din China, motivând că afectează marjele de profit ale producătorilor interni. Vorbește despre […] The post Supraproducția Chinei, auto-vătămare economică first appeared on Ziarul National.