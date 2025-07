Alpinistul Horia Colibășanu, despre ultima expediție: La peste 8000 de metri nu te mai duc picioarele, te duce capul

17:30

CFR Călători a anunțat că va introduce vagoane suplimentare la toate cele 54 de trenuri estivale către Litoral. În plus, pe ruta Constanța-Mangalia, vor circula alte două trenuri, în perioada desfășurării festivalului Beach Please. CFR Călători anunță o creștere a numărul turiștilor care profită de vacanță și care aleg să călătorească cu trenul în această […] Articolul CFR suplimentează cu vagoane toate Trenurile Soarelui. Alte două garnituri, pentru Beach Please apare prima dată în PS News.